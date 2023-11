"Pierwsza miłość" po przerwie to... przede wszystkim nowi bohaterowie. W nowych odcinkach dołączą do serialu Edyta Herbuś, Michał Mikołajczak i Marcin Rogacewicz. Ważną rolę odegrają też wątki z poprzedniego sezonu, a działo się wiele...

Co u serialowej Kingii, Marysi czy Melki. Zdradzją to sami aktorzy z serialu i mają sporo do powiedzenia! Posłuchajcie zapowiedzi nowych odcinków "Pierwszej miłości" - zobaczymy je już od 4 września w Polsacie o 18.00.

"Pierwsza miłość" nowy sezon rusza już za tydzień! Melak będzie chciała chronić Pawła i nawiąze kontakty z mafią.