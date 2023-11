Mamy dobrą wiadomość dla fanów "The Affair" - serial wraca z 5. sezonem. Jak podaje telewizja Showtime, która emituje serial, nowy sezon zostanie pokazany już 25 sierpnia. Co wydarzy się w serialu po dramatycznych wydarzeniach z finału 4. sezonu? Zapowiada się spora rewolucja! Uwaga, spoilery!

Reklama

Co w 5. sezonie "The Affair"? Kiedy premiera?

Nowy sezon ma mieć 11 odcinków i zobaczymy w nim bohaterów serialu po dużym przeskoku czasowym! Jak dużym? Sporym, bo jedną z głównych bohaterek 5. sezonu ma być Joanie, córka Alison i Cole'a, która wróci do swojego rodzinnego miasteczka Montauk, żeby odkryć prawdę na temat śmierci swojej matki. Bohaterowie serialu myślą, że odebrała sobie życie, ale prawda jest zupełnie inna... W finałowym sezonie zobaczymy skutki tego, co wydarzyło się w 4. sezonie, a dodatkowo bohaterowie staną przed wieloma ciężkimi wyborami... Co wydarzy się u Helen i Noah? Helen będzie miała romans z gwiazdorem filmowym Sashą, Noah po wielu dramatach, zajmie się rodziną. I choć wydaje się, że ich życie jest ustabilizowane, wszystko zmieni spotkanie z osobą z przeszłości... Czekacie na powrót "The Affair"?

Premiera 5. sezonu "The Affair" już 25 sierpnia

Mat. promocyjne

Czekacie na powrót tego serialu?

Mat. promocyjne