Reklama

Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu w "Barwach szczęścia"? Romans Anny, romans Angeliki i... romans Józka. Co jeszcze? Informację co się mogło stać z Martą...

Modest (Andrzej Niemirski) znów rusza do akcji! Tym razem wróżbita oznajmi Arturowi (Jacek Rozenek), że Marta przebywa aktualnie w Urugwaju. I że chce polecieć na miejsce, by ją odszukać.

- Miałem wizję: lotnisko, samolot i flaga Urugwaju.

Emisja odcinków 1725-1729 w TVP2 23-27.10 o 20.05.

Zobacz także: Co się stało z Martą Walawską? Zobacz kulisy "Barw szczęścia"!

Mat. prasowe

Jasnowidz Modest w akcji.

Reklama