1 z 9

Małżeńskie kłótnie, randka i molestowanie w pracy - przed nami kolejny tydzień z „Barwami szczęścia” i nowa dawka emocji! Co tym razem zobaczymy w serialu?



Przede wszystkim: do obsady dołączy Kamila Kamińska – młoda gwiazda filmu „Najlepszy”, która zdobyła nagrodę za debiut na FPFF w Gdyni. W odcinku numer 1862 Borys (Jakub Wieczorek) weźmie udział w targach żywności, gdzie pozna atrakcyjną bizneswoman: Reginę Czaplę. A nowa znajoma od razu zaproponuje mu współpracę… i to wyjątkowo bliską. Czy Aldona (Elżbieta Romanowska) będzie miała powód do zazdrości?

Co będzie dalej?

Emisja odcinków: 1862-1866 - emisja 14-18 maja w TVP2 o 20.10.

Zobacz także: "Barwy szczęścia" Bożena molestowana przez szefa! Oliwka i Kajtek będą mieszkać z jej... ojcem? ZWIASTUN