Następnego dnia do akcji ruszy Magda (Honorata Witańska) – jako mediatorka. Zwoleńska spróbuje pogodzić Sebastiana z córką i poprosi Milewicza o spotkanie.

Przepraszam za swojego męża... Zwykle nie bije gości swojej córki.

No, to mnie zaszczyt kopnął! Pani mąż ma chyba ze mną jakiś problem…

A pan by zaakceptował nauczyciela swojej córki w roli jej chłopaka?

To zależy od jego zamiarów, a moje są uczciwe!