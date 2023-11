3 z 8

Tymczasem Klara (Olga Jankowska) będzie miała w końcu powód do radości, bo jej książka zostanie nominowana do prestiżowej nagrody literackiej. Pyrka sukces będzie świętować w gronie bliskich… ale dobry nastrój rodziny szybko pryśnie. Bo Iwona (Izabela Zwierzyńska) i Jaga (Maria Dębska) nadal będą planować podróż do Syrii. Fayad (Amin Bensalem), coraz bardziej przerażony, poprosi w końcu Huberta, by dziewczyny powstrzymał - i przemówił siostrze do rozsądku.