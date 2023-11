Z kolei Angela (Helena Englert) zaprzyjaźni się ze swoim nowym nauczycielem – Robertem (Józef Grzymała). I poprosi Milewicza, by doradził jej w sprawie wyprawy dookoła świata.

- Pomoże mi pan opracować plan podróży?

- Chętnie. I wiesz, co? Skoro oboje jesteśmy dorośli... to mów do mnie na "ty", oczywiście poza szkołą. Chyba, że nie chcesz?

- Czemu nie? To może być zabawne. Będziemy mieli swój sekret...