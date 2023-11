6 z 7

- Zwariowałaś? Chcesz skończyć jak Marta?!(…) Alicja, proszę cię… To jest psychopata, a nie idiota. I na pewno doskonale wie, dlaczego chcesz się z nim spotkać!

Dziewczyna jednak go nie posłucha… Na miejscu Umińska poprosi mordercę, by zaprowadził ją do pokoju, w którym zamknął Martę. Później zgodzi się wypić z Krzepińskim kieliszek nalewki – by ukoić nerwy. I już po kilku łykach poczuje, że traci przytomność.