Zaskakująca informacja z planu zdjęciowego serialu Telewizji Polskiej "Za marzenia". Okazuje się na planie pojawiła się Anna Lewandowska! Poinformowała o tym jedna z gwiazd serialu, Maja Bohosiewicz. Aktorka zamieściła na InstStories filmik, na którym zdradziła, że popularna trenerka gościła na planie "Za marzenia". Sytuację opisał również "Super Express". Czy to oznacza, że Anna Lewandowska zagrała w serialu Telewizji Polskiej?

Maja Bohosiewicz nagrała filmik na InstaStories, w którym mówi, że w niedzielę, podczas jej nieobecność na planie zdjęciowym "Za marzenia" pojawiła się m.in. Anna Lewandowska.

- No dobra kochani, to jednak nie chciałam tylko pozdrowić Annę Karczmarczyk i Zosię Zborowską, ale również Zosię Ślotałę, która jest na planie serialu "Za marzenia". Tylko mnie tam dzisiaj nie ma?! Nagle jestem zazdrosna - powiedziała aktorka. - Wiecie co "Za marzenia"? Nienawidzę was! Tego, kto układa plan. Akurat dzisiaj na planie Anna Karczmarczyk, Zosia Zborowska, Zosia Ślotała i Anna Lewandowska! Serio?!