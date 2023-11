Wojciech Błach i Misiek Koterski razem grają w serialu „Pierwsza miłość”, ale nie tylko to ich obecnie łączy. Obaj aktorzy niedługo zostaną ojcami! Wojciech Błach oczekuje narodzin drugiego dziecka z żoną Agnieszką. Aktor ma też synka Bruna ze związku z Kamillą Baar. Natomiast Misiek Koterski po raz pierwszy zostanie ojcem - jego partnerka Marcela Leszczak jest już w zaawansowanej ciąży. Jak Wojciech Błach i Misiek Koterski przygotowują się do narodzin dzieci? Wojciech Błach wyjawił nam to w wywiadzie! Koniecznie zobaczcie materiał wideo.

Wojciech Błach ma synka Bruna i teraz czeka na narodziny drugiego dziecka!

Instagram

Misiek Koterski i Marcela Leszczak niedługo zostaną rodzicami

