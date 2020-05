Aktorzy "Barw Szczęścia" nagrali wyjątkowy utwór z okazji powrotu na plan! 

Kilka dni temu Maria Dejmek, gwiazda serialu "Barwy Szczęścia", poinformowała o powrocie ekipy na plan już w czerwcu. W związku z pandemią koronawirusa w Polsce, prace nad nowymi odcinkami będą wyglądać inaczej niż zawsze, ale i tak wszyscy są szczęśliwi z możliwości spotkania na planie:

W związku z tym, że dostaje od Was mnóstwo pytań czy wrócę do serialu @barwyszczescia.official spieszę z odpowiedzią, już oficjalną: w połowie czerwca po prawie rocznej przerwie wracam na plan!!!🤩 Produkcja serialu zadbała o nasze bezpieczeństwo🙏Plan filmowy będzie zupełnie nową rzeczywistością, w ścisłym „reżimie sanitarnym”😷 Niemniej jestem szczęśliwa, nie mogę się już doczekać!!!

Z tej okazji gwiazdy serialu nagrały specjalny utwór!

Monika Dryl, Marzena Trybała, Małgorzata Potocka, Sebastian Stankiewicz, Agnieszka Mrozińska i wiele innych gwiazd serialu nagrały swoją wersję hitu zespołu Raz Dwa Trzy"- "Jutro możemy być szczęśliwi":

Wielu z Was pomału wraca do pracy i my również zaczynamy zdjęcia, by móc niezmiennie wieczorami spotykać się z Wami i gościć w Waszych domach. Trzymamy kciuki, życzymy jeszcze raz wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do normalności 🧡 - czytamy na profilu serialu na Facebooku.