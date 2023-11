3 z 5

Przed wyjazdem do Los Angeles, Weronika Rosati skompletowała wyprawkę dla małej w sklepie Muppetshop w Warszawie. Gadżety czy ubranka dla dziecka kupowały tam m.in. Małgosia Kożuchowska, Dorota Gardias, Karolina Malinowska, Paulina Krupińska, Anna Lewandowska czy Małgorzata Socha. Co w sklepie kupiła Weronika? Kosze mojżesza Shnuggle, wózek Dubatti, pierwsze śpioszki, kaftaniki dla małej, przewijak, a także podstawowe mebelki do pokoju córki. Za wszystko zapłaciła ok. 20 tysięcy złotych, a sam wózek kosztował ją 4299 zł.