Dziś ruszyły zdjęcia do nowej komedii z Małgorzatą Kożuchowską. Akcja tej komedii romantycznej będzie rozgrywać się częściowo w Płocku. Pierwsze zdjęcie z planu już widzieliście.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że w filmie zagra Małgorzata Kożuchowska. "Kochaj" będzie jednak opowiadał o przyjaźni czterech kobiet. Nam udało się ustalić, kto zagra cztery główne postaci!



W komedii romantycznej „Kochaj” zagrają między innymi: Roma Gąsiorowska, Aleksandra Popławska, Magdalena Lamparska oraz Olga Bołądź.

To świetne aktorki młodego pokolenia i wygląda na to, że ta jesień będzie należeć do nich. Roma Gąsiorowska gra teraz jeszcze w serialu "Bodo" oraz "Listy do M 2". Aleksandra Popławska gra w "Barwach Szczęścia, Magdalena Lamparska wystąpi tej jesieni w "Tańcu z Gwiazdami", a Olga Bołądź gra w serialach "Skazane" oraz "Słaba płeć?".

Małgorzata Kożuchowska zagra macochę jednej z przyjaciółek. Poza tym w obsadzie zobaczymy też Piotra Machalicę.

Premiera filmu szykuje się na początku przyszłego roku. Czy z taką obsadą powstanie Waszym zdaniem murowany hit?



Ruszyły zdjecia do filmu "kochaj"Marty Plucinskiej .w rolach głównych cztery piękne kobiety... Kochaj;)))

Posted by Roma Gąsiorowska on 31 lipca 2015