Program "Big Brother" wrócił na antenę TVN po 11 latach przerwy. Nowi uczestnicy od początku wzbudzają sporo kontrowersji. W pierwszym tygodniu jeden z nich zdecydował, że chce dobrowolnie opuścić dom Wielkiego Brata. Damian Barłóg uznał bowiem, że nie czuje się tam dobrze. W niedzielę z show pożegnała się kolejna osoba, o czym zdecydowali widzowie. Kto odszedł z "Big Brothera"?

Natalia pożegnała się z programem "Big Brother"

Uczestnicy musieli nominować po dwie osoby, które według nich powinny pożegnać się z programem. Po zliczeniu ich głosów okazało się, że najmniejszą sympatią grupy cieszą się Natalia i Maciek. Widzowie przez tydzień głosowali na nich wysyłając sms-y. W niedzielnym programie na żywo okazało się, że z show musi pożegnać się Natalia.

Natalia nie ukrywała, że zgłosiła się do programu, ponieważ marzy o sławie. Dziewczyna dała się poznać jako nieco wyniosła i bardzo pewna siebie kobieta. To nie spodobało się między innymi Maćkowi, z którym wdała się w konflikt. Czy to ona zasłużyła na to, aby opuścić program? A może chcieliście, aby z show pożegnał się Maciek?

Natalia opuściła dom Wielkiego Brata

Maciek po raz kolejny wygrał w głosowaniu widzów

