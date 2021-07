Już niedługo 21 rocznica śmierci księżnej Diany . Żona księcia Karola zmarła wskutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, do którego doszło 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu. Książna Diana jechała z hotelu Ritz do apartamentu przy ulicy Arsène Houssaye. Samochód, w którym jechała księżna uciekał przed paparazzi. Do wypadku doszło w tunelu, kierowca Henri Paul i Dodi Al-Fayed umarli na miejscu, Diana została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła w nocy. Miała 36 lat. W dokumentalnym filmie: „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”, książę William i książę Harry zdradzili, jak wyglądała ich ostatna rozmowa z mamą, która odbyła się w dniu jej śmierci. Zobacz: Harry w dniu ślubu nie zapomniał o mamie... Jak Harry i Meghan uczcili pamięć o Dianie? Zobacz! Książę William i książę Harry o ostatniej rozmowie z książną Dianą Ta rozmowa będzie prześladować ich do końca życia. Książę William i książę Harry wypominają sobie, że tak krótko rozmawiali z mamą. Gdy zadzwoniła z Paryża, grali w piłkę z kuzynami w posiadłości Balmoral. „Harry i ja, chcieliśmy pożegnać się z nią wyjątkowo szybko, coś w rodzaju: do zobaczenia później. Oczywiście, gdybym wtedy wiedział, co się wydarzy, nie byłbym tak zblazowany i zachowałbym się inaczej. Ta rozmowa telefoniczna wciąż siedzi mi w głowie, jest ciężarem”, powiedział w dokumencie William. O czym rozmawili? William powiedział, że pamięta przebieg ich rozmowy, ale nie chce o tym mówić. Z kolei Harry, który długo po śmierci mamy nie mógł pogodzić się z jej śmiercią i potrzebował pomocy psychologa, najbardziej żałuje, że tak krótko rozmawiali. Dzwoniła do nas z Paryża, nie pamiętam dokładnie, co mówiłem, ale tym, co zapamiętam do końca życia jest żal, jak krótka była...