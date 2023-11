Wypadek na planie "Azji Express"! Podczas nagrań drugiej edycji show doszło do niebezpiecznego zdarzenia, o którym opowiedział jeden z uczestników, Stanisław Karpiel-Bułecka. Program powstawał na terenie Indii, gdzie bohaterowie show brali udział w ekstremalnym wyścigu. Na własnej skórze mieli okazję przekonać się, że ruch uliczny w Azji bywa niebezpieczny. W pewnym momencie doszło do bardzo poważnej sytuacji. Co się stało?

Wypadek na planie "Azji Express 2"

Na planie programu "Azja Epress" wypadkowi uległ jeden z operatorów programu. Sebastian Karpiel-Bułecka opowiedział o całym zdarzeniu w wywiadzie dla "Faktu".

Była sytuacja, gdzie nasz operator został przejechany po nodze. Ale okazało się, tylko przejechali mu po bucie, po podeszwie, która się odbiła i wyleciała spod koła. Ale wygięło kostkę bardzo mocno. Myśleliśmy, że to już jest koniec, że nie ma operatora - relacjonował Karpiel-Bułecka.

Na szczęście ostatecznie nic poważnego się nie stało.

Stanisław Karpiel-Bułecka był świadkiem wypadku na planie "Azji Express".

Pierwszy odcinek drugiej edycji show z udziałem celebrytów zobaczymy już 6 września (w środę) o 21:30.