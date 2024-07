Ostatnie dni upływają pod znakiem obchodów rocznicowych w związku z 25-leciem wyborów demokratycznych w naszym kraju. Wydarzenia z 1989 roku, były jednym z najważniejszych, które miały miejsce w powojennej Europie, bowiem przyczyniły się do zmian nie tylko u nas, ale także u naszych sąsiadów. Nic więc dziwnego, że do Warszawy przyleciał prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, tylko po to, by z nami świętować ten ważny dzień. Przypomnijmy: Barack Obama w Polsce. Spotkał się z prezydentem Komorowskim

Reklama

Okazuje się, że prezydent USA nie jest jedyną osobą, która zauważyła, że w naszym kraju dzieją się tak ważne rzeczy. Na swoim Facebooku Snoop Dogg zamieścił bowiem nieco zmodyfikowaną flagę Solidarności, symbol przemian tamtych lat. Dodał także, że odlicza już dni do przyjazdu do Polski w związku z koncertem na Orange Warsaw Festival. Dodatkowo, miłym akcentem jest oznaczenie na fotografii Izy Lach - wokalistki, która z nim współpracowała i którą tak bardzo promuje w Stanach.

Wpis rapera spotkał się z ogromnym entuzjazmem wśród jego fanów.

Zobacz: Nowy teledysk polskiej wokalistki. Zobaczy go cały świat

Zobacz także

Reklama

Obama świętuje z Polakami wolne wybory: