Elżbieta Romanowska wystąpi w nowym programie. Okazuje się, że Polsat szykuje się do produkcji show, w którym będą poszukiwane modelki plus size! Czyżby szykowała się konkurencja dla "Top Model"? Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl Polsat rozpoczął już castingi do nowego programu. Będzie to polska edycja "Curvy Supermodel" w której jury wyłoni najlepszą modelkę XL.

Reklama

Do programu mogą zgłaszać się kobiety w wieku od 18 do 28 lat. Potencjalne kandydatki powinny nosić rozmiar nie mniejszy niż 42. i mieć nie mniej niż 170 cm wzrostu.

Program o modelkach plus size ma trafić do wiosennej ramówki stacji Polsat. Wciąż nie wiemy, jaką rolę w show będzie pełnić Elżbieta Romanowska, ale aktorka już zaprasza wszystkie kobiety do wzięcia udziału w programie. Gwiazda zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym zachęca do wysłania zgłoszenia.

Zobacz także

Kochane dziewczyny a teraz cos dla Was takiego programu jeszcze w Polsce nie było !!! Wszystkie jesteśmy piękne i wyjątkowe ale do niedawna modelki miały tylko jeden rozmiar 34! Czas to zmienić pokazać Wszystkim ze krągłości sa piękne i sexi zapraszam wiec na Castingi !!!!- napisała Elżbieta Romanowska.

Będziecie oglądać nowy program o modelkach plus size?

Zobacz także: Elżbieta Romanowska walczy na treningach. Cel ma naprawdę ambitny. Jak teraz wygląda?

Elżbieta Romanowska zaprasza na castingi do nowego programu.

Facebook

Reklama

Myślicie, że zapowiada się hit z udziałem aktorki?