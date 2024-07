Roma Gąsiorowska na rozdanie Orłów 2016 przyszła w... dżinsach! Aktorka przybyła na wielką galę w swobodnej, codziennej stylizacji. Miała na sobie dżinsy, czarne botki i płaszcz w tym samym kolorze. I kiedy już zaczynaliśmy myśleć, że gwiazda postanowiła zignorować salonowe konwenanse, Roma Gąsiorowska pokazała się na ściance w pięknej, wieczorowej sukni w modnym kolorze pudrowego różu. Asymetryczna, lecz jednocześnie bardzo prosta kreacja wypadła świetnie na czerwonym dywanie! Aktorka doskonale wyczuła nadchodzące trendy. Ten kolor będzie hitem wiosny 2016! Róż doskonale współgrał z delikatną urodą Romy, pięknie podkreślając jej porcelanową cerę i rude włosy. Look uzupełniły wiszące kolczyki oraz błyszcząca torebka i sandałki. Jak oceniacie look Romy? My jesteśmy na tak!

Roma Gąsiorowska na rozdaniu Orłów 2016.

East News

Aktorka postawiła na suknię w kolorze pudrowego różu.