Pornograficzna afera z Meghan i Harrym! Kolejny skandal z ich udziałem

Meghan i Harry w styczniu zdecydowali się na opuszczenie rodziny królewskiej i wyprowadzili się do Kanady. Tam mieli z dala od paparazzi i tabloidów wieść spokojne życie i prowadzić własną fundację. Niestety kontrowersje wokół nich nie cichną, a teraz się okazało, że padli ofiarami okrutnego żartu z pornografią w tle! Zobaczcie, o co chodzi…

Meghan i Harry padli ofiarami hakerów!

Na oficjalnej stronie rodziny królewskiej royal.uk można przeczytać o działalności każdego z członków rodziny królewskiej, w tym także księcia Harry'ego. Okazuje się, że Internauci zauważyli, że przy opisie Harry’ego dotyczącym patronowania organizacji charytatywnej Dolen znajduje się link przekierowujący do tej fundacji, który w rzeczywistości przenosi na chińską stronę pornograficzną!

Hakerzy w tak okrutny sposób zadrwili z księcia. Oczywiście błąd szybko został naprawiony, ale wygląda na to, że Meghan i Harry wciąż są narażeni na przykre sytuacje, a kontrowersje z ich udziałem nie mają końca.

To nie koniec czarnych chmur nad Meghan i Harrym! Królowa właśnie zabroniła im używania tytułów królewskich. Odnosi się to do ich wszelkiej działalności, a jak wiadomo chcieli właśnie zarejestrować swój własny znak firmowy "SussexRoyal" i tak planowali nazwać swoją fundację. Niestety teraz nie będzie to możliwe! Skoro zdecydowali się opuścić rodzinę królewską wyszli z niej bez tytułów i prawa do ich używania, dlatego zaskakuje fakt, że teraz nagle chcą ich używać. Nie sądzicie?

EastNews

Mamy nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana!