Paulina Sykut pochwaliła się pierwszymi ciuszkami dla dziecka. Prezenterka jest obecnie w piątym miesiącu ciąży. Już wkrótce powita na świecie swoje pierwsze dziecko - córeczkę, która będzie nosić piękne, polskie imię Róża. Paulina Sykut i jej mąż są wyraźnie podekscytowani perspektywą zostania rodzicami, a gwiazda wręcz promienieje! Z wielką radością pochwaliła się na swoim Instagramie pierwszymi zakupami dla maluszka. (Zobacz też: Co spakować do torby do szpitala dla dziecka?) Wprawdzie ciuszki, które kupiła Paulina, będą musiały troszkę poczekać aż mała Róża podrośnie, ale trzeba przyznać, że są bardzo stylowe. Fankom prezenterki również bardzo się spodobały!

Słodkie! Najlepszy czas Cię czeka, Paulina! - napisała jedna z wielbicielek Pauliny Sykut.

Patrząc na tę fotkę, mamy nieodparte wrażenie, że córeczka Pauliny Sykut będzie jednym z najmodniejszych maluchów w Polsce! Czy stylem przebije córkę Zosi Ślotały i Ani Wendzikowskiej? Zobaczymy już najprawdopodobniej w grudniu! ;)

Prezenterka i jej mąż już niedługo zostaną rodzicami małej Róży! Gratulujemy!