Paulina Młynarska nie chce odpuścić i pozywa portale, które napisały o tym, że ona i jej siostra Agata Młynarska oddały swojego ojca Wojciecha Młynarskiego do domu opieki. Pisarka była gościem "Dzień dobry TVN" i opowiedziała o tym, jak czuje się jej tata i kto się nim opiekuje.

Od jakiego czasu cała moja rodzina koncentruje się na tym, żeby wspierać mojego tatę, który jest bardzo ciężko chory. (...) Tata ma się lepiej i przy nim wszyscy czuwamy, bo to nasz kochany tata - powiedziała w śniadaniówce Paulina Młynarska.

Młynarska zdradziła, że już pozwała jeden z serwisów, bo wiadomość o tym, że z siostrą oddały ojca do domu opieki bardzo ją zabolała.

Ta wiadomość ukazała się wtedy, kiedy wyszedł właśnie ze szpitala i znalazł się pod opieką swojej życiowej partnerki i naszą. Było to strasznie przykre, że to obiegło całe media - opowiadała Młynarska.

Dla pisarki jest to szczególnie bolesne, bo wie, jak to zostało odebrane przez ludzi czytających takie informacje.

Wydźwięk jest taki: wylansowały się na jego nazwisku, bo wszystko co zrobiłyśmy to przecież dzięki nazwisku. Dybią na spadek, a starego ojca wsadziły do domu opieki.