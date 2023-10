Oliwia Bieniuk swoje 18. urodziny świętowała nie tylko w rodzinnym gronie, ale również ze swoim chłopakiem. To wtedy po raz pierwszy pokazała ich wspólny pocałunek w relacji na Instastory, ale szybko ją usunęła. Para ostatecznie rozstała się, a Oliwia zapewniała, że obecnie nie myśli o nowych związkach. Teraz reporterka Party.pl zapytała gwiazdę "Tańca z gwiazdami" o jej relację z byłem partnerem i nastolatka zdradziła, że rozstanie nie było dla niej łatwe. O co chodzi?

Oliwia Bieniuk zdradziła, ile trwała jej relacja i czy aktualnie jest singielką. Gwiazda "Tańca z gwiazdami" nie ukrywa, że rozstania nie są dla niej łatwe i długo je przeżywa:

Ja jestem taka, że jak się z kimś rozsatnę, a byłam z tą osobą bardzo długo, to dosyć długo to przeżywam. Gdzieś to we mnie siedzi jeszcze. - wyznała szczerze Oliwia Bieniuk.