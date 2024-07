Nergal pochwalił się prezentem od... Anny Lewandowskiej! Ciężarna trenerka wysłała mu kilka produktów swojej własnej marki "Foods by Anna". Adam Darski jest zachwycony podarunkami od gwiazdy. Czy to oznacza, że się przyjaźnią?

Nergal chwali się prezentem od Anny Lewandowskiej

Nergal na swoim Instagramie dodał zdjęcie z produktami od Anny Lewandowskiej i napisał:

Mnóstwo zdrowych prezentów od Ani Lewandowskiej! - pisze szczęśliwy muzyk.

Czy to oznacza, że Anna i Adam znają się? Czy to rzeczywiście sama Lewandowska zadbała o to, żeby Nergal otrzymał od niej prezent? To nie pierwszy raz, kiedy inna gwiazda otrzymuje prezent od trenerki!

Muzyk nie ma wyjścia - teraz musi się zdrowo odżywiać ;)

Anna Lewandowska ma dobry kontakt z gwiazdami!

