Natalia Siwiec na MTV EMA Pre-Party

Wczoraj w warszawskim Soho Factory odbyła się impreza MTV EMA Pre-Party. Na muzycznym wydarzeniu pojawiło się sporo gwiazd i celebrytów. Wśród gości można było spotkać Natalię Siwiec, która podczas eventu kręciła m.in. swoje reality-show.

We wczorajszej stylizacji modelka wyglądał jak milion dolarów. Natalia miała na sobie mieniącą się w świetle kreację od Briana Lichtenberga wyszywaną cekinami i kamieniami i ciekawym dekoltem na plecach. Do sukienki dobrała wysokie buty na fantazyjnym koturnie i torebkę z ćwiekami. Do tego seksbomba miała perfekcyjnie zaczesane do tyłu włosy i wieczorowy makijaż skupiający uwagę na oczach.

Nam podczas imprezy udało się podpytać Natalię czego możemy się spodziewać po jej programie.

- W programie zobaczymy wiele rzeczy. Czy wszystko to nie wiem. Na pewno będziemy sobą: ja, Mariusz, moja rodzina, moje przyjaciółki. Moim zdaniem nie jesteśmy kontrowersyjni. Dla szerszej publiczności będzie to dość kontrowersyjny program. W programie nic nie muszę i to jest fajne. Mam nadzieję, że będę mogła pokazać moje poczynania muzyczne - zdradziła nam piękna modelka.

Siwiec przyjechała luksusową limuzyną i zrobiła w okół siebie sporo szumu. Jej reality-show będzie hitem 2014 roku?

