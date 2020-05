Najstarszy syn Jarosława Bieniuka opiekuje się Kazikiem! Wzruszający widok...

Starsze dzieci Jarosława Bieniuka pokochały młodszego brata od pierwszego wejrzenia! Świadczą o tym zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych. Nowa więź się buduje!

Teraz Szymon, najstarszy syn Jarosława Bieniuka, opublikował wzruszające zdjęcie z małym Kazikiem. Tylko spójrzcie, jak się nim opiekuje! Taki starszy brat to skarb, Kazik będzie mógł na niego liczyć!

Szymon Bieniuk opiekuje się młodszym bratem Kazikiem

Historia miłości Martyny Gliwińskiej i Jarosława Bieniuka była zawiła. Jeszcze przed porodem Martyna oznajmiła, że nie może dojść do porozumienia z byłym partnerem i oświadczyła, że będzie samotnie wychowywała Kazika. Jednak wygląda na to, że doszli do porozumienia.

Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie z rodzinnych odwiedzin całej rodziny Bieniuków u najmłodszego członka rodziny. Radosną fotografią pochwaliła się Oliwia. Okazało się, że to wcale nie była jednorazowa wizyta!

Najstarszy syn Jarosława Bieniuka opublikował wspólne zdjęcie z Kazimierzem. Nie krył radości z powodu zajmowania się braciszkiem, o czym świadczy jego szeroki uśmiech.

Aaaaaaa😍 👨‍❤️‍👨 - skomentowała Martyna Gliwińska

Tylko spójrzcie na to wspólne zdjęcie braci. Nie ma to jak braterska i miłość!

Szymon Bieniuk pokazał zdjęcie z wizyty u najmłodszego brata. Tak opiekuje się Kazikiem.

Zdjęciem z pierwszej wizyty całej rodziny u Martyny Gliwińskiej i Kaziemierza, pochwaliła się Oliwia Bieniuk.

Stosunki Martyny Gliwińskiej i Jarosława Bieniuka zdecydowanie uległy poprawie po narodzinach dziecka.