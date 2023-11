Michał Szpak zaśpiewa na debiutanckiej płycie Marty Gałuszewskiej? Za nami wielki finał 8. edycji "The Voice of Poland". Głosami widzów muzyczne talent-show wygrała Marta z drużyny Michała Szpaka. Wszystko wskazuje więc na to, że różowowłosa finalistka "The Voice of Poland" już wkrótce zacznie podbijać muzyczny rynek.

Czy Marta ma już pomysł na własną płytę? Co usłyszymy na jej debiutanckim krążku i czy będzie to... Michał Szpak?!

Posłuchajcie, co powiedziała przed naszą kamerą! Zamierza zaprosić Michała Szpaka do współpracy?

Marta Gałuszewska zaprosi do współpracy Michała Szpaka?