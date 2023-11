Reklama

Meghan Markle ma w pałacu sojusznika! O tym wiadomo nie od dziś, że doskonale dogaduje się z Camillą. Macocha Harry'ego doradza księżnej, przypomina o obowiązujących zasadach i jest mentorką dla Meghan. Po swojej stronie ma też królową, która przymyka oko na wiele wpadek, które księżnej Kate z pewności zostałyby wypomniane. Teraz okazuje się, że Meghan ma doskonałe relacje z księciem Karolem. Zobacz, co zdradziła królewska korespondentka...

Jakie są relacje między księciem Karolem a Meghan?

Kiedy Harry przedstawił Meghan rodzinie, zyskał pełne wsparcie dla tego związku od księcia Karola. Potem to Karol poprowadził Meghan do ołtarza, gdy jej własny ojciec nie pojawił się na ślubie. Jak pisze Rebecca English, królewska korespondentka, relacja księżnej Sussex i jej teścia jest bardzo dobra. Do tego stopnia, że Karol w pałacu ma zdjęcie z Meghan, kiedy prowadził ją do ołtarza, oprawione w ramkę. To była dla obojga bardzo ważna chwila!

Domyślaliście się, że w rodzinie królewskiej panują tak dobre relacje?

Książę Karol poprowadził Meghan do ołtarza

Książę Karol i Meghan Markle bardzo się lubią

Brytyjska rodzina królewska zaakceptowała Meghan