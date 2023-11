Reklama

Marcin Sójka skomentował swoje zwycięstwo w programie "The Voice of Poland"! W wielkim finale nie zabrakło wielkich emocji i wyjątkowych występów uczestników 9. edycji show. O nagrodę główną walczyli: Marcin Sójka, Natalia Zastępa, Maksymilian Kwapień oraz Anna Deko. Jak już wiemy, widzowie zdecydowali, że to Marcin Sójka zasłużył na wygraną.

Nas nie mogło zabraknąć na nagraniu wielkiego finału "The Voice of Poland", a tuż po ogłoszeniu wyników udało nam się porozmawiać z Marcinem Sójką. Jak skomentował swoje zwycięstwo? Co powiedział nam o współpracy z Patrycją Markowską i czy chciałby wystąpić z nią w duecie?

Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Kim jest Marcin Sójka, zwycięzca dziewiątej edycji The Voice of Poland?

Reklama

Marcin Sójka skomentował swoje zwycięstwo w "The Voice of Poland".