Małgorzata Rozenek przebywa aktualnie na wakacjach we Francji. Oczywiście towarzyszy jej cała rodzina! Dla gwiazdy to czas, kiedy może oddać się prawdziwym wodnym szaleństwom, m.in. na basenie. I tak oto w ten sposób w sieci pojawił się zabawny filmik, na którym widać, jak gwiazda TVN zalicza sporą wpadkę na dmuchanym jednorożcu. Fani pękają ze śmiechu!

Małgorzata Rozenek zalicza wpadkę na basenie

Filmik autorstwa Radka Majdana podbija Instagram. Małgosia Rozenek chciała popływać w basenie na dmuchanym jednorożcu. Oczywiście obawiała się, że się przewróci, więc poprosiła syna o delikatne wypchnięcie na środek. To niestety nie uchroniło jej od fikołka w wodzie. Radek z synami Małgosi wybuchnęli śmiechem, a ta szybko podpłynęła do krawędzi basenu. Zobaczcie koniecznie!

Filmik obejrzało w krótkim czasie ponad 80 tysięcy widzów! Wśród nich gwiazdy, m.in. Hanna Lis czy Leszek Stanek, który napisał: Hit hitów Radziunio. A jak Małgorzata zareagowała na wideo umieszczone przez męża w sieci? Na swój profil wstawiła zdjęcie... topless z dmuchanym jednorożcem, zachęcające do jego obejrzenia. To się nazywa dystans!

Czy Wam zdarzyła się taka przygoda na wakacjach?

Co po wakacjach u Małgorzaty Rozenek?

Małgorzatę Rozenek po powrocie z wakacji czeka sporo pracy. Od kilku miesięcy mówi się, że to ona zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak w programie "Ameryka/Azja Express". Sama zna ten program od podszewki, więc w roli prowadzącej na pewno wypadłaby znakomicie. Ponadto - za kilka miesięcy rozpocznie pracę na... planie filmu Patryka Vegi. Jego premiera ma odbyć się na początku 2021 roku, najpewniej w walentynki. Dla prezenterki będzie to pierwsze aktorskie doświadczenie. Gwiazdę czeka również sporo obowiązków związanych z kontraktami reklamowymi - w końcu jest twarzą kilku marek, rozwój własnego cateringu dietetycznego oraz dalsza promocja książki "In Vitro. Rozmowy intymne".

Małgorzata Rozenek-Majdan topless na wakacjach. To zdjęcie rozpali wielu internautów!

Wcześniej zaliczyła śmieszny upadek w wodzie! Najpewniej już wkrótce film z jej udziałem zostanie wykorzystany do wielu zabawnych memów!