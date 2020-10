Lara Gessler urodziła! Znamy płeć jej pierwszego dziecka. Co z imieniem?

Lara Gessler urodziła! To wiadomość z ostatniej chwili, którą podał portal Pudelek.pl. Na razie wiemy, że Lara Gessler i jej mąż Piotr Szeląg przywitali na świecie córkę. To ich pierwsze dziecko. O tym że Lara i Piotr zostaną rodzicami, poinformowali wiosną. To wtedy mama Lary, Magda Gessler, poczuła że lada moment zostanie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie!

Lara Gessler została mamą ślicznej dziewczynki:

Dziewczynka jest zdrowa, wszystko poszło dobrze - Pudelek.pl zacytował znajomą Lary.

Larze i Piotrowi serdecznie gratulujemy! Teraz czekamy na pierwsze zdjęcie maleństwa - i oczywiście imię!

Lara Gessler: "Nie ochrzczę dziecka"

Przypomnijmy, że w jednym z wywiadów Lara Gessler wyznała, że nie zamierza ochrzcić jej dziecka:

Nie jesteśmy praktykującymi katolikami, więc nie mamy powodu, aby chrzcić córkę. Wolę żyć jak dobry człowiek niż stwarzać pozory społeczne - wyznała szczerze Lara Gessler w rozmowie z serwisem Pudelek.pl.

Lara Gessler kilka dni temu pochwaliła się ślubnymi zdjęciami z Piotrem.

Zakochani po raz pierwszy pojawili się publicznie na Balu TVN w 2019 roku

Mąż Lary Gessler jest prawnikiem i właścicielem jednej z warszawskich kancelarii.