Śmierć 56-letniego Gabriela Seweryna wstrząsnęła nie tylko fanami gwiazdora, ale również innymi osobami związanymi z showbiznesem. Wiele gwiazd zabrało głos w sprawie tej tragedii, a teraz do tego grona dołączył także Krzysztof Ibisz. Prezenter zdecydował się na poruszający i ważny apel do internautów i nie tylko.

Wiadomość o niespodziewanej śmierci Gabriela Seweryna, 56-letniego gwiazdora i projektanta, znanego m.in. z udziału w show "Królowe życia", wstrząsnęła niemal całą Polską. Choć przyczyny śmierci nie są jeszcze znane, a sprawę bada prokuratura, coraz więcej osób wypowiada się o tej tragedii i jej możliwych przyczynach. Gabriela Seweryna żegnali m.in. jego były partner, Rafał Grabias, czy aktorka Ewelina Ruckgaber.

Teraz głos w sprawie zabrał również Krzysztof Ibisz, któremu ważne społecznie sprawy nigdy nie są obojętne. Prezenter zdecydował się opublikować na Instagramie ważny wpis i wystosował do swoich obserwatorów ważny apel.

Nie znałem człowieka ale fakty układają się w przerażającą całość. Widzę film w SM jak porażony bólem z trudem łapiący oddech mężczyzna prosi o ratunek, mówi że go boli w klatce piersiowej, że trudno mu oddychać. W oddali stoi ( rozumiem, że wezwana do niego karetka). Czytam, że on i jego znajomy próbowali wezwać taksówkę. Z relacji wynika, że pierwszy taksówkarz odmawia transportu bo mówi, że ktoś inny zamówił kurs mimo, że tłumaczą mu, że potrzebują pilnie na SOR… Człowiek po kilku godzinach umiera choć pomoc była o krok

- rozpoczął swój wpis Krzysztof Ibisz.