Kora mówiła również otwarcie, że była molestowana przez księdza. Zaczęła mówić o tym głośno, gdy okazało się że Watykan może ułaskawić arcybiskupa Paetza. W wywiadzie dla „Wprost” zdradziła szokujące szczegóły.

- Ksiądz zaprosił mnie na swoje winogrona. Całkiem możliwe, że nie mnie jedyną. Pamiętam doskonale, jak strasznie się bałam, gdy wyszłam od księdza. Przez lata nie byłam w stanie nikomu o tym powiedzieć, nikomu się poskarżyć, bo byłam wychowana w poczuciu, że kobieta jest grzesznym narzędziem, że to ta Ewa, to jabłko, że wina jest we mnie. Choć to przecież ja byłam ofiarą starego obrzydliwego księdza. Był starym śmierdzącym człowiekiem, który wpychał mi jęzor do ust i gmerał w majtkach - wyznała Kora.