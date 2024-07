Justyna Steczkowska miała naprawdę pracowity rok. Korzystając z chwili wolnego i ferii dzieci, postanowiła zabrać całą rodzinę na wakacje na gorącą Kubę. Diwa rzadko pokazuje zdjęcia ze swojego urlopu, ale ostatnio postanowiła zrobić wyjątek. Przypomnijmy: Steczkowska nie pokazuje takich zdjęć z wakacji. Na plażę nie wybrała się w bikini, a w...

Na Instagramie artystki pojawiło się kolejne zdjęcia z rajskiego urlopu. Tym razem wokalistka postanowiła nauczyć się... nurkować. Jest to bardzo trudna czynność, która wymaga sprawności i odwagi. Justyna uwielbia jednak próbować nowych rzeczy. Przy okazji mamy okazję zobaczyć, jak Steczkowska wygląda bez makijażu, na co dzień. Fani są pod wrażeniem, a my czekamy na kolejną porcję zdjęć. Bo naprawdę jest na co popatrzeć.

Szczerze zazdrościmy.

