Reklama

Wszystko wskazuje na to, że Edyta Górniak rozpoczęła nowy etap w swoim życiu! Artystka nie tylko wróciła do Polski na dłuższy czas, jest też zakochana! Jak donosi magazyn "Party", wokalistka już od dwóch miesięcy spotyka się z 34-letnim Mateuszem Zalewskim.

Kim jest Mateusz Zalewski?

Mateusz Zalewski na co dzień pracuje w jednym z łódzkich hoteli, gdzie jest menadżerem. Wielką pasją mężczyzny są z kolei wyścigi rajdowe, w których odnosi sukcesy.

Przeczytaj: Edyta Górniak zaczęła pobyt w Polsce od wizyty w Krakowie. Co robiła?

Co ciekawe, Edyta Górniak wciąż szuka dla siebie apartamentu, w którym mogłaby zamieszkać podczas pobytu w Polsce. Jak informuje "Party", artystka szuka odpowiedniego lokum już nie tylko w Krakowie i Warszawie, ale także w Łodzi, gdzie mieszka jej ukochany! Czy to znaczy, że para planuje zamieszkać razem? Na razie Zalewski jest niemal na każdym występie Edyty. W sierpniu Górniak zaśpiewa też na Top of the Top Festival w Sopocie.

Czy pojawi się tam oficjalnie z ukochanym? Przeczytacie w nowym "Party"!

Edyta Górniak spotyka się z 34-letnim Mateuszem Zalewskim.

Mat. prasowe

Diwa znów jest zakochana!

Instagram

Reklama

Artystka jesienią zaczyna wielką trasę koncertową po Polsce.