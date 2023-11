Nie jest tajemnicą, że Edyta Górniak i Doda nie przepadają za sobą. I choć nie doszło między nimi do otwartego konfliktu ( jak to np. miało miejsce w przypadku Dody i Justyny Steczkowskiej) obie artystki zazwyczaj wypowiadają się o sobie złośliwie albo wcale. Jakiś czas temu Doda w jednym z wywiadów zdradziła, że Edyta Górniak zablokowała ją na Instagramie. Stało się to zaraz po ślubie Dody z Emilem Stępniem. Co o tej sytuacji myśli Doda? Czy wie, dlaczego Edyta nie chce mieć z nią żadnego kontaktu? Zobacz nasz wywiad z artystką!

Reklama

Zobacz: Doda ostro o powrocie Mandaryny na scenę: "Jedyną osobą, śpiewającą z playbacku, którą akceptuję, jest..."

Reklama

Doda w spektakularnej kreacji na gali Flesz Fashion Night 2018