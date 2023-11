Reklama

Wygląda na to, że związek Edyty Górniak i Mateusza Zalewskiego jest bardzo poważny. Artystka obecnie jest w trasie koncertowej i ze swoim partnerem widuje się dosyć rzadko. Media podejrzewały parę o rozstanie, ale okazało się, że to tylko plotki i będą się widywali znacznie rzadziej przez plany zawodowe artystki. W końcu jest w trakcie nagrań do nowej płyty. W związku z tym gwiazda wytąpiła ostatnio w jednej z telewizji śniadaniowych i zdradziła coś, czego nikt się nie spodziewał...

Edyta Górniak zdradza swoje plany na przyszłość?

Górniak zapytana w "Pytaniu na śniadanie" o życie osobiste, poruszyła temat swojego syna Allana. Gwiazda chce, aby był zawsze szczęśliwy i spełniony. Jednocześnie boi się, że ktoś może złamać mu serce! Temat rozmowy zszedł na uczucia i dziennikarz zapytał artystkę, czy myśli o ślubie. Takiej odpowiedzi się nie spodziewaliśmy! Górniak wyznała, że jest gotowa na stabilizację, a co za tym idzie małżeństwo.

Tak, już teraz bym chciała - powiedziała otwarcie.

Dodała jeszcze, że nie zamierza tracić przez to swojej wolności, ale chciałaby mieć bezpieczny dom, do którego zawsze mogłaby wrócić!

