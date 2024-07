Edyta Górniak chętnie korzysta z dobrodziejstw internetu. Gwiazda prowadzi swoje konto na Instagramie, a najbardziej aktywna zdaje się być na Facebooku. Publikuje tam posty dotyczące swoich występów, muzyki, komentuje też aktualne wydarzenia, którymi żyje opinia publiczna. Ostatni skandal w show-biznesie również nie umknął jej uwadze. Przypomnijmy: "Zapanowało zidiocenie. Zasługują na izolację"

Telewizja i prasa relacjonuje na bieżąco obecną sytuację na Ukrainie, gdzie opozycja walczy z rządem Wiktora Janukowycza. Wskutek tego doszło już do wielu brutalnych starć, w których zginęło kilkadziesiąt osób, a kilkaset zostało rannych. Edyta również przygląda się tym wydarzeniom i, podobnie jak wielu internautów, postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Na swoim profilu zamieściła link do wideo z dramatycznym apelem młodej Ukrainki, który od kilku dni krąży w sieci, opatrzyła go również stosownym wpisem.

Ponoć 100 osób poniosło śmierć. Prawie 800 ludzi rannych…. Za wolność, za europejskość, za zniesienie ucisku obecnego reżimu …. za demokrację! Na szali ogromne, liczone w miliardach dolarów finansowe interesy władzy, przedkładane bez żadnych skrupułów ponad życie ukraińskich Obywateli. Prawo nie szanujące ludzi i ich życia ?!! Władza która zabija własnych obywateli – to w rzeczywistości wyłącznie Bezprawie i Anarchia! Być może zapowiadane porozumienie zatrzyma konflikt - napisała na Facebooku Górniak.

Poniżej pełna notka Edyty. Też śledzicie sytuację na Ukrainie?

