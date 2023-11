Niepokojące wiadomości płyną od Doroty Rabczewskiej. Gwiazda na swoim Instagramie właśnie poinformowała fanów i media, że jest zmusza zawiesić najbliższe aktywności zawodowe. Niestety, jak się okazało, jeden z członków jej rodziny poważnie zachorował... Przeczytajcie cały komunikat Dody.

Doda: Nie mam dobrych informacji

Doda obecnie promuje swoją najnowszą płytę "Dorota". Krążek artystki jest hitem, a bilety na ostatni koncert w Lublinie zostały co do jednego wyprzedane! Fani gwiazdy niestety w najbliższym czasie muszą uzbroić się w cierpliwość. 35-latka właśnie poinformowała, że zawiesza wszelkie zawodowe aktywności. Co dokładnie napisała?

Niestety nie mam dobrych informacji. W mojej rodzinie pojawił się nowotwór. Z przykrością muszę przełożyć najbliższe aktywności zawodowe na późniejszy czas. Proszę o wyrozumiałość i wsparcie - napisała Dorota.

Dorota Rabczewska nie zdradziła więcej szczegółów, wiadomo jednak, że jest bardzo zżyta z rodziną i zrobi dla niej wszystko. Nic dziwnego, że w tak trudnym czasie chce w całości poświęcić swój czas najbliższym.

Dodzie przesyłamy mnóstwo wsparcia! I trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia jej bliskiego.

Dorota jest bardzo zżyta ze swoją rodziną. "Dbajcie o bliskich" - pisze.

