Doda niedługo skończy 33 lata. Gwiazda obchodzi urodziny 15 lutego. Artystka postanowiła uczcić tę okazję, wydając huczne przyjęcie urodzinowe. Impreza ma przebiegać pod hasłem "Doda w krainie czarów". Przyjęcie ma się odbywać w jednym z warszawskich klubów, w którym będzie się bawić ponad 100 gości jubilatki. Jednak nie będzie to zwykła impreza! Wszystko ma zostać wystylizowane jak w bajce "Alicja w krainie czarów".

Reklama

Ile Doda wyda na swoją imprezę urodzinową? Niemało...

Zobacz też: Doda organizuje w tym roku bardzo huczne urodziny! Co chciałaby dostać? Nie zgadniecie! WIDEO

Zobacz także

Doda kończy 33 lata. Jak będzie świętować?

Pałacyk, w którym będzie odbywać się impreza urodzinowa Dody, ma zostać przystrojony w wyjątkowy sposób. Obsługa ma wystąpić w bajkowych przebraniach, a wnętrze klubu i ogród mają przypominać to ze słynnej bajki o Alicji. Nie zabraknie również innych atrakcji. Tegoroczne urodziny Dody mają być bardzo huczne. Gwiazda zdradziła przed kamerą Party.pl, że nie organizuje takich przyjęć co roku, jednak tym razem ma być wyjątkowo. Artystka nie zamierza oszczędzać. Impreza w bajkowym stylu dla ponad stu osób ma kosztować ją około 50 tysięcy złotych - informuje "Fakt". My nie możemy się doczekać zdjęć z urodzin Dody!

Polecamy: Co jej kupić na urodziny? Prezenty mniej i bardziej eleganckie

Doda wyda na swoje urodziny 50 tysięcy złotych.

ONS

Reklama

Impreza będzie się odbywać pod hasłem "Doda w krainie czarów".