Dawno niewidziany Michał Szpak na spacerze z psem. Jak zwykle wyglądał bardzo stylowo!

Epidemia koronawirusa w Polsce sprawiła, że Ci, którzy mogą, pozostają w domu. Dotyczy to też artystów, którzy odwołali lub przełożyli swoje koncerty na odległe terminy, a jedyną formą komunikacji z fanami pozostaje Instagram lub Facebook. Kwarantanny przestrzega oczywiście dawno niewidziany Michał Szpak. Wokalista opiekuje się jednak psem, a więc musi wychodzić na spacery (co jest dozwolone przez władze)! Niedawno paparazzi przyłapali go na przechadzce z Hektorem po ulicach Warszawy. Zobaczcie, jak prezentował się muzyk.

Michał Szpak na spacerze z psem

Michał Szpak co prawda nie miał na sobie maseczki, ale zakrył się wielkim, stylowym szalikiem.

Michał korzysta z możliwości wychodzenia na spacer z psem, Hektorem. W tak wiosenną pogodę wyjście z domu jest nie lada atrakcją!

Michał Szpak przestrzega kwarantanny. Ostatnio na Instagramie pokazał, że ze swoim rodzeństwem rozmawia tylko i wyłącznie przez internet. Z kolei dla swoich fanów pod koniec marca zorganizował koncert live na Instagramie.

Tęsknicie już za występami Michała Szpaka? My bardzo!