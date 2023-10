Rafał Brzozowski będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2021. Decyzja o tym, że to właśnie ten artysta zamiast Alicji Szemplińskiej będzie reprezentował nasz kraj na konkursie, była dość kontrowersyjna. Gwiazdor jednak nie przejmuje się nieprzychylnymi komentarzami i stara się przekonać Polaków, że świetnie poradzi sobie z występem. Wciąż trwają przygotowania, a do konkursu jest coraz bliżej... Żyjemy jednak w czasie pandemii i wszystko może się zdarzyć! Co jeśli któryś ze startujących artystów zakazi się koronawirusem? Produkcja konkursu jest na to przygotowana. Rafał zdradził, co stanie się w takiej sytuacji, przy okazji zdradza, jak idzie mu opanowywanie swojego występu.

Reklama

Wiecie, że Rafał Brzozowski ma zamiar zaprezentować skomplikowaną choreografię?

Zobacz także: Rafał Brzozowski po 8 latach rozstał się z partnerką! Dlaczego? Jest oświadczenie

Reklama

Rafał Brzozowski wystąpi z piosenką "The Ride". Jak myślicie, to hitowy numer?