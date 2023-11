Borys Szyc znów zostanie ojcem! Na Instagramie aktora pojawiły się urocze zdjęcia z ciężarną narzeczoną, Justyną Nagłowską. Gwiazdor napisał:

Trudno opisać to szczęście. Nasza rodzina się powiększy. New kid on the block!!!❤️❤️❤️ kochany nadbagaż:)))