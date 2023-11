Reklama

Borys Szyc ma za sobą bardzo udany rok. Nie dość, że "Zimna wojna", w której zagrał, została doceniona na całym świecie, to jeszcze wszystko układa mu się dobrze w życiu prywatnym. Jego ukochana, Justyna Nagłowska, przyjęła jego oświadczyny. Para z radością ogłosiła to na swoich kontach na Instagramie. Czy to oznacza, że już niedługo zakochani staną na ślubnym kobiercu? Borys Szyc w rozmowie z Party.pl zdradził, że jest to całkiem możliwe... Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze powiedział o swoim związku!

Borys Szyc oświadczył się Justynie pod koniec 2018 roku

Para szykuje się już do ślubu?