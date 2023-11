Wielkimi krokami zbliża się finałowy odcinek 14. sezonu "Przyjaciółek"! To z pewnością martwi niejedną fankę kultowego polsatowskiego serialu, tym bardziej że do tej pory nie było wiadomo, czy przypadkiem 14. seria nie będzie tą ostatnią. Teraz już mamy pewność, że nie! Okazuje się bowiem, że mimo że wciąż "Przyjaciółki" możemy oglądać w telewizji, to serialowe gwiazdy nie mogą liczyć na odpoczynek, bo już wróciły na plan! Zobaczcie poniżej, jakie sceny do 15. sezonu "Przyjaciółek" teraz powstają.

Gwiazdy "Przyjaciółek" wróciły do pracy

Bez wątpienia to wspaniała wiadomość dla wszystkich widzów "Przyjaciółek" - serialowe gwiazdy już pracują nad 15. sezonem. Jakiś czas temu w wywiadzie dla nas Adam Adamonis, który wciela się w rolę Andrzeja, czyli byłego męża Ingi, zdradził nam, że faktycznie trwają rozmowy o 15. sezonie "Przyjaciółek". Teraz z kolei już pojawił się na planie w towarzystwie Ingi i swojej serialowej córki Hani. Zdjęcie opublikowała Małgorzata Socha na swoim profilu na Instagramie.

Rodzinka w komplecie! ????‍????‍???? A kto wie, czyje to plecy?? ???? podpowiedź: to nasz filar!! To na jego silnych barkach stoi serial ???? @przyjaciolkipolsat @adamadamonis #zagadka #kręcimy #naplanie #przyjaciółki #polsat #tvfamily #tvseries #work #inprogress #comingsoon #friends #workselfie - napisała Małgorzata Socha.

Już wiemy, że wątek Ingi i Andrzeja, tak zabawny w 14. sezonie, będzie miał swoją kontynuację. A może para w ogóle wróci do siebie? Jak myślicie?

Inga i Andrzej znów będą razem?

Adam i Małgorzata już pracują nad wspólnymi scenami jako Andrzej i Inga!

