Barbara Kurdej-Szatan wywołała medialną burzę. Co teraz z jej karierą?

Tego można się było spodziewać! Gdy wyszło na jaw, że Barbara Kurdej-Szatan straciła pracę w TVP, natychmiast skorzystał z tego Polsat. Stacja zaproponowała aktorce udział w „Dancing with the Stars. Tańcu z Gwiazdami”. Barbara Kurdej-Szatan dowiedziała się niedawno, że nie poprowadzi ani „The Voice of Poland”, ani „The Voice Kids”. Po pięciu latach TVP nagle zakończyła współpracę z artystką. Aktorka miała zaśpiewać na festiwalu w Opolu, ale ostatecznie jej występ odwołano. Nie poprowadzi też kolejnych edycji „The Voice of Poland” i „The Voice Kids”, choć w sierpniu miała już zaczynać zdjęcia. Co się stało? Barbary Kurdej-Szatan odeszła z TVP TVP nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie zakończenia współpracy z aktorką. Mówi się jednak, że przyczyna nieprzedłużenia z nią umów jest fakt, że zbyt często pojawiała się na antenie stacji. W kuluarach można też usłyszeć plotki, że Barbara straciła pracę z powodu swoich sympatii politycznych. Kurdej-Sztan poparła Rafała Trzaskowskiego w kampanii o fotel prezydenta Warszawy, wsparła Paradę Równości i wzięła udział w protestach w obronie sądów. W TVP Kurdej-Szatan możemy już tylko oglądać w serialu „M jak miłość”. Kilka gwiazd poparło Basię, komentując jej rozstanie z TVP. A co pisała sama aktorka? Natomiast nie dziękuję za sposób pożegnania się ze mną. Chyba po paru latach prowadzenia tylu programów i bycia jedną z „twarzy TP” - jak mnie określano - można było zrobić to w bardziej elegancki sposób niż jeden informacyjny telefon wykonany przez kolegę z produkcji. No trudno. Tak czy siak - było wspaniale!” , napisała w swoim oświadczeniu Basia. Barbara Kurdej-Sztan w Polsacie...