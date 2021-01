22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją, co wywołało masowe protesty na Polskich, a także wielu zagranicznych ulicach. Teraz, 27 stycznia, niemal po stu dniach, opublikowano uzasadnienie wyroku TK, a w rozmowie z Onetem rzecznik rządu Piotr Müller oznajmił, że jego publikacja w Dzienniku Ustaw nastąpi jeszcze dziś, co spowodowało oburzenie opinii publicznej, w tym wielu gwiazd. Polacy ponownie ruszyli na ulice, a wśród nich znalazła się między innymi Anja Rubik. Milczeć nie ma zamiaru również Kasia Tusk, Barbara Kurdej-Szatan, Hanna Lis czy Kinga Rusin, a także wiele innych kobiet ze świata mediów i kultury. W sieci pojawiły się ich mocne komentarze w sprawie.

Gwiazdy komentują uzasadnienie wyroku TK w sprawie aborcji

Gwiazdy masowo nawołują do wspierania Polek, które dziś po raz kolejny wyszły na ulice, by okazać swój sprzeciw wobec Trybunały Konstytucyjnego i walczyć o to, by aborcja eugeniczna nie została uznana za nielegalną. Jak się okazuje, do tłumu protestujących w Warszawie dołączyła Anja Rubik. Światowej sławy modelka, która od lat udziela się w wielu społecznych sprawach na swoim Instagramie relacjonowała przebieg całego wydarzenia.

W mocnych słowach sprawę skomentowała również Kinga Rusin. Dziennikarka opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, jednak dzisiejszej daty nie odbiera jako koniec praw Polek, a jako początek rewolucji.

27 stycznia - koniec praw kobiet w Polsce? A może początek prawdziwej rewolucji? Polki nie dadzą sobie tak łatwo zabrać wolności i swoich praw! Zapamiętajmy tę datę - napisała na InstaStory.

Do strajkujących dołączyła również młoda piosenkarka i prezenterka telewizyjna, Sylwia Lipka. Gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z wymownym "transparentem".

W rozmowie z portalem "Plejada" swój sprzeciw wyraziła również Barbara Kurdej-Szatan. Uwielbiana aktorka określiła wyrok Trybunału Konstytucyjnego jako skazywanie kobiet na psychiczną i fizyczną męczarnię.

I to niewyobrażalnie potworne i smutne, że rządzący są tak bezwzględni w tym temacie i nie mają świadomości tego, że kobiety naprawdę potrafią same o sobie i o swoim zdrowiu decydować. Nie potrzebujemy i bardzo nie chcemy narzucania nam decyzji w tak ważnych, osobistych i intymnych sprawach. Niestety, ale tak jak obecna władza powoduje, że ludzie masowo odwracają się od kościoła, tak i spowoduje, że w naszym kraju zwiększy się działalność "podziemia" i kombinowania. Smutne

Na Instagramie pojawił się również wpis Hanny Lis. Dziennikarka opublikowała swoje archiwalne zdjęcie z dziećmi i dodała, że jako matka dwóch córek, ma obowiązek sprzeciwiać decyzji rządzących.

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej postanowił dziś skazać polskie Kobiety na TORTURY. Od dziś zabroniona jest aborcja w przypadku wad LETALNYCH, a zatem takich które skazują płód na smierć tuż po urodzeniu.

Głos zabrała także Kasia Tusk, znana blogerka i córka Donalda Tuska:

Dziś polskie kobiety zostały pozbawione podstawowych praw człowieka, a rząd PiS z pełną świadomością skazuje kobiety na tortury.

Do strajkujących w sieci i poza nią dołączyła się również Martyna Wojciechowska, Monika Miller, Olga Bołądź, Mary Komasa, Monika Olejnik czy Maja Ostaszewska.

