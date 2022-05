Agnieszka Hyży odpowiada na przytyk Mai Hyży, że "była nie w sosie". Co powiedziała? 

Od rozwodu Mai i Grzegorza Hyżych minie niedługo dwa lata. Muzycy wychowują razem dwóch synów, jednak każde z nich poszło w swoją stronę. Wokalista ułożył sobie życie u boku Agnieszki Popielewicz , z którą niedawno wziął ślub. Maja w programie Dzień Dobry TVN, po raz pierwszy powiedziała, co o tym sądzi! Maja Hyży o ślubie Grzegorza Hyżego Od momentu rozwodu wokaliści są prawie w każdym wywiadzie pytani o relacje z eksmałżonkiem. Grzegorz od razu zapewniał, że rozstał się z żoną w zgodzie . Podobne podejście ma Maja, która poznała Agnieszkę. Nigdy nie miała urazu do byłego męża . Nigdy jednak nie mówiła, co myśli o ich ślubie: Każdy poszedł w swoją stronę. Grzesiek wybrał nową partnerkę i był ślub i tyle. Pogratulowałam, naprawdę ja mam totalny dystans do tego. Nas łączą tylko i wyłącznie tematy związane z dziećmi. Życie nasze prywatne, to jest już tylko życie prywatne i to jak nim pokierujemy, to nasza sprawa. - przekonywała Z kim jest związana Maja Hyży? Po rozwodzie z Grzegorzem, Maja znalazła miłość, jednak szybko ją straciła. Do dziś to rozpamiętuje: Miłość jest do muzyki, jest do dzieci i to mnie nakręca. Miłość była i to przez dłuższy okres u mnie w życiu i już wydawało mi się, że znalazłam tę osobę, no ale nasze drogi się rozeszły. Trochę ciężko mi się z tym pogodzić. No ale trudno, takie jest życie, że wydaje nam się, że już znaleźliśmy tę osobę a jednak nie… Ciężko mi mówić o tym. - tłumaczy Mamy nadzieję, że Maja ułoży sobie życie na nowo! Zobacz także: Agnieszka Popielewicz ma dość kłótni Grzegorza z Mają? Znamy prawdę Agnieszka i Grzegorz tworzą szczęśliwą rodzinę Czy Mai też uda się ją założyć?