Co wydarzy się w 23. odcinku "Zawsze warto"? Mamy dla Was zwiastun i opis odcinka, który już w środę, 13 maja, o 21:05 w Polsacie.

"Zawsze warto" - odcinek 23

Marta (Weronika Rosati) składa na policji zeznania w sprawie swojej klientki, Anny Wybickiej (Iga Górecka). Ciało kobiety zostało wyłowione z Wisły i wszystko wskazuje na to, że została ona zamordowana. Marta wraz z policjantem Marcinem (Marcin Stępniak) zwraca się do... Kamila (Jakub Wesołowski), który najpewniej kazał się pozbyć dziewczyny. Liczy, że mężczyzna będzie mógł pomóc w śledztwie… Po omdleniu w trakcie konferencji Dorota (Katarzyna Zielińska) trafia do szpitala. Lekarze podejrzewają, że kobieta zażywała środki wspomagające. Łukasz (Paweł Ławrynowicz) nie próbuje wyprowadzić ich z błędu, ale winę chce zrzucić na kolegów z jej pracy… Ewka (Zofia Domalik) mówi Adzie (Julia Wieniawa), żeby nie wierzyła w nagłą zmianę Kamila. Chce dobra przyjaciółki i „pociągnięta za język” przyznaje, że Sofia (Beata Ścibakówna) poprosiła, by pod jej nieobecność w Polsce Ewka śledziła Adę i Kamila. Co na to dziewczyna?

Zobaczcie zwiastun!

K. Pakiela

Czy wina Łukasza wyjdzie na jaw?

