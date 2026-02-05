Do "Na Wspólnej" dołączyła uwielbiana gwiazda. Fani nie kryją radości
Telewizja TVN ogłosiła najnowsze wieści! Do obsady popularnego serialu „Na Wspólnej” dołączyła nowa aktorka, dobrze znana widzom z wielu popularnych polskich produkcji. Takiego nazwiska fani się nie spodziewali!
„Na Wspólnej” to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali. Opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej - ich życiu rodzinnym, zawodowym oraz miłosnych rozterkach. W hicie TVN gra plejada największych gwiazd, a teraz okazuje się, że obsada produkcji ponownie się powiększyła. Do grona aktorów dołączyła uwielbiana przez widzów Aneta Zając. Fani nie kryją radości. W sekcji komentarzy istne poruszenie.
Aneta Zając dołącza do obsady serialu "Na wspólnej". To już oficjalne
Aneta Zając to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek, znana z ról w serialach takich jak „Pierwsza miłość” czy „Na dobre i na złe”. Teraz okazuje się, że gwiazda rozpoczęła również pracę na planie wielkiego hitu TVN. Na oficjalnym profilu „Na Wspólnej” na Instagramie pojawiło się nagranie z udziałem Anety Zając. Sama aktorka również ogłosiła wieści wrzucając fragment odcinka ze swoim udziałem podczas relacji na InstaStories.
Gotowi na kolejne zaskoczenia w serialu 'Na Wspólnej'? Kto dołączył do obsady? Aneta Zając wkracza 'Na Wspólną'
Kogo zagra aktorka? Aneta Zając wciela się w rolę matki serialowej Wiktorii. To, jak potoczy się jej wątek, widzowie zobaczą w najbliższych odcinkach „Na Wspólnej”. Na ten moment nie brakuje pozytywnego odzewu ze strony internautów. Widzowie cieszą się, że Aneta Zając dołącza do obsady serialu.
O wow, @aneta_zajac_official !!! Ale super
SUPER aktorka
Aneta Zając przeszła totalną metamorfozę
Aneta Zając jest ostatnio nie do poznania. Aktorka schudła w zdrowy sposób i dziś z dumą prezentuje swoją szczupłą figurę. Aneta Zając nie ukrywa, że to głównie dzięki trafnej diagnozie i regularnemu uprawianiu sportu udało jej się przejść na zdrowy styl życia i zrzucić zbędne kilogramy.
Jestem z siebie naprawdę dumna, że nawet w tej jesiennej szarówce znajduję motywację, żeby się ruszyć i zrobić coś dla siebie
