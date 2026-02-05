„Na Wspólnej” to jeden z najbardziej lubianych polskich seriali. Opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej - ich życiu rodzinnym, zawodowym oraz miłosnych rozterkach. W hicie TVN gra plejada największych gwiazd, a teraz okazuje się, że obsada produkcji ponownie się powiększyła. Do grona aktorów dołączyła uwielbiana przez widzów Aneta Zając. Fani nie kryją radości. W sekcji komentarzy istne poruszenie.

Aneta Zając dołącza do obsady serialu "Na wspólnej". To już oficjalne

Aneta Zając to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek, znana z ról w serialach takich jak „Pierwsza miłość” czy „Na dobre i na złe”. Teraz okazuje się, że gwiazda rozpoczęła również pracę na planie wielkiego hitu TVN. Na oficjalnym profilu „Na Wspólnej” na Instagramie pojawiło się nagranie z udziałem Anety Zając. Sama aktorka również ogłosiła wieści wrzucając fragment odcinka ze swoim udziałem podczas relacji na InstaStories.

Gotowi na kolejne zaskoczenia w serialu 'Na Wspólnej'? Kto dołączył do obsady? Aneta Zając wkracza 'Na Wspólną' ogłosili na Facebooku.

Kogo zagra aktorka? Aneta Zając wciela się w rolę matki serialowej Wiktorii. To, jak potoczy się jej wątek, widzowie zobaczą w najbliższych odcinkach „Na Wspólnej”. Na ten moment nie brakuje pozytywnego odzewu ze strony internautów. Widzowie cieszą się, że Aneta Zając dołącza do obsady serialu.

O wow, @aneta_zajac_official !!! Ale super

SUPER aktorka czytamy w komenatrzach.

Aneta Zając przeszła totalną metamorfozę

Aneta Zając jest ostatnio nie do poznania. Aktorka schudła w zdrowy sposób i dziś z dumą prezentuje swoją szczupłą figurę. Aneta Zając nie ukrywa, że to głównie dzięki trafnej diagnozie i regularnemu uprawianiu sportu udało jej się przejść na zdrowy styl życia i zrzucić zbędne kilogramy.

Jestem z siebie naprawdę dumna, że nawet w tej jesiennej szarówce znajduję motywację, żeby się ruszyć i zrobić coś dla siebie pisała na Instagramie.

Zobacz więcej:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia